Activități de prevenire a victimizării copiilor, la Grădinița „Albinuța"

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfășurat, la Grădinița Albinuța din Cluj-Napoca, activități de prevenire a victimizării copiilor prin accidente rutiere, în cadrul proiectului „De mic învăț să mă feresc de rele”.

La activități au participat aproximativ 150 de copii, din opt grupe, alături de educatoarele lor. Prin jocuri de rol și prin vizionare de filme, copiii au învățat cum să fie în siguranță atunci când ies la joacă sau când călătoresc cu mașina părinților sau cu bunicii.

Aflat la a cincea ediție, proiectul ”De mic învăț să mă feresc de rele” are înscrise peste douăzeci de grădinițe din tot județul Cluj. Proiectul se va încheia cu un concurs de role și biciclete, pe două secțiuni – fete și băieți -, la startul căruia se aliniază, an de an, peste 100 de copii, câștigători ai fazelor pe grădinițe.

