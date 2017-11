Acreditare OECI pentru Institutul Oncologic „Prof dr Ion Chiricuţă”!

Articol scris in EVENIMENT

Institutul Oncologic „Prof dr Ion Chiricuţă” din Cluj – Napoca a devenit prima şi singura instituţie de profil oncologic din România, acreditată european şi mă refer aici la Organisation of European Cancer Institutes. Practic, este recunoaşterea ce aşează IOCN în rândul institutelor şi centrelor de cancer de mare prestigiu nu numai european, cum sunt Institutul Jules Bordet, Institutul Roi Albert II (ambele din Bruxelles), Centrul Leon Berard (Lyon), Institutul Curie de la Paris, Centrul de Luptă Împotriva Cancerului Paul Strauss de la Strasbourg, Institutul European Oncologic de la Milano, Spitalul San Raffaelle (tot de la Milano), Institutul Naţional de Cancer de la Vilnius, Centrul de Cancer din Tatarstan, Institutul Oncologic din Vojvodina, nu sunt singurele desigur.

Acreditarea Clinical Cancer Centre obţinută recent (data documentului este 16 noiembrie 2017) este, am să-l citez pe conf. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, director medical al IOCN, “este finalul unui proces început în urmă cu 10 ani când am devenit, ca Institut Oncologic, membru al Organizaţiei Institutelor Europene de Cancer. Consecutiv acestui fapt, am organizat la Cluj – Napoca, un workshop de patobiologie în 2008, conferinţa şi cursul internaţionale de patobiologie şi biologie moleculară a tumorilor (2010), cursul internaţional de patobiologie moleculară a cancerelor în clinică (2012), prezenţa în Proiectul Benchcan (2013 – 2016) şi nu în ultimul rând, Zilele Oncologice IOCN la 85 de ani de existenţă plus Adunarea Generală OECI. Acesta a fost parcursul. Toate acestea au culminat cu aplicaţia pe care am făcut-o pentru a fi acreditaţi ca Centru de Cancer European, solicitând evaluarea noastră. Se dovedeşte prin acreditarea obţinută că IOCN îndeplineşte standardele de calitate pentru îngrijire şi tratament al bolnavului de cancer, plus standardele de cercetare în domeniu. Au fost zece ani de eforturi susţinute pentru a ne alinia standardelor cerute. Le-am realizat, ceea ce ne aşează cu fruntea sus, la masa la care stau cele mai importante centre de cancer din Europa şi nu numai. Este de reţinut faptul că pacienţii noştri beneficiază de îngrijiri conforme standardelor europene, că medicii practicieni români se bucură de încrederea colegilor de peste hotare, că pot lucra şi pot face parte din colective de cercetări avansate în domeniul oncologic. Trebuie să ştiţi următoarele… În Occident, pentru obţinerea acestei acreditări sunt plătite mai multe persoane, centrele respective sunt sprijinite la nivel gurvernamental. Ceea ce s-a întâmplat la noi a fost urmarea unei munci voluntare, o implicare totală a familiei care este IOCN. Apoi, trebuie ştiut încă un lucru. Standardele se schimbă, evoluând de la o lună la alta, de la un an la alul. Acesta trebuie să fie şi va fi şi parcursul nostru. O evoluţie numai şi numai în interesul pacienţilor noştri”.

Este acreditarea la care s-a ajuns prin resurse proprii. Admirabil !

Demostene ŞOFRON