Academice. Profesorul dr. Aaron Ciechanover, laureat Nobel, Doctor Honoris Causa al U. M. F. ‘Iuliu Haţieganu’

Comunitatea medicală clujeană a avut parte din nou – joi, 7 decembrie -, de un moment care nu se va uita nici uşor, nici repede. Pentru că vizita unei personalităţi de talia profesorului dr. Aaron Ciechanover, laureat Nobel pentru chimie în 2004, rămâne punct de reper în evoluţia UMF – ului clujean.

Profesorul Aaron Ciechanover este unul dintre cei mai valoroşi cercetători şi unul dintre cei mai citaţi cercetători din lume în acest moment. Este suficient să amintesc faptul că Thomsen – Reuters îl clasează în primii 400 cei mai citaţi cercetători, cu peste 30.000 de citări şi un index Hirsch de 81!

Dr. Aaron Ciechanover este om de ştiinţă israelian, laureat la Nobelului pentru chimie în 2004, pentru caracterizarea metodei prin care celulele degradează şi reciclează proteinele folosind ubiquitina, Nobel împărţit cu Avram Hershko şi Irwin Rose .

Munca lui constituie o descoperire majoră în biologia cancerului, cu impact asupra intervenţiilor terapeutice, în special în domeniul hematologiei. Este deţinătorul mai multor premii internaţionale precum The Austria Ilse and Helmut Wachter Prize (Universitatea din Insbruck), The Jewish National Fund Alkales Award (pentru realizări ştiinţifice majore), The Albert and Mary lasker Award (pentru cercetări fundamentale), The Michael Landau Award (pentru ştiinţe medicale), The Israeli Prize for Biology şi nu în ultimul rând, Eminent Scientist Award acordat de către Japan Society for Promotion of Science.

Între titlurile academice obţinute, figurează cele de Doctor Honoris Causa al universităţilor din Tel Aviv, Ben – Gurion, Osaka, Atena, Montevideo, la care se adaugă afilierile academice de membru a numeroase şi importante societăţi cum sunt European Academy of Sciences and Arts, European Academy of Sciences, American Philosophical Society, Polish Academy of Medicine, Albert Schweitzer World Academy of Medicine, National Academy of Sciences of the USA, Ukrainian Academy of Sciences,…

Este de interes şi faptul că prof. dr. Aaron Ciechanover este autorul a peste 249 de lucrări ştiinţifice, citate de aproximativ 30 000 de ori.

Vizita prof. dr. Ciechanover la Cluj – Napoca, vizează mai multe lucruri. Este întâlnirea cu studenţii şi tinerii medici pentru prezentarea cercetării translaţionare în oncologie şi hematologie, prelegerile sale constituind premisele viitoarelor colaborări şi parteneriate comune. Experiza lui va fi de asemenea utilă pentru a stabili un nou acord de colaborare româno – israelian, atât în ceea ce priveşte hematologia translaţională, cât şi cercetarea clinică. Important de reţinut este faptul că prin publicarea de articole şi efectuarea de trialuri clinice comune, implementând protocoale pentru diagnosticul şi terapia malignităţilor hematologice, vizibilitatea instituţiilor medicale va creşte, ceea ce va duce şi la majorarea finanţărilor. Ţinta este formarea unui centru european de excelenţă în hematologie, cu competenţe atât în domeniul cercetării translaţionale, cât şi în cel al cercetării clinice.

Demostene ŞOFRON