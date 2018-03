Academice. Cursul hands – on de gastromanometrie şi investigaţii funcţionale la Cluj–Napoca

Articol scris in CULTURA

După trei ediţii consecutive organizate la Izmir (Turcia), sub preşedinţia prof. dr. Serhat Bor, cursul hands – on de gastromanometrie şi investigaţii funcţionale gastrointestinale a avut parte de prima ediţie clujeană (21 – 24 martie), foarte bine organizată sub umbrela U. M. F. ‘Iuliu Haţieganu’.

Cursul în sine a avut, am să-l citez pe prof. dr. Dan Dumitraşcu din postura de coordonator şi preşedinte al cursului, “un număr limitat de participanţi, 20, din România, Egipt, Israel, Republica Moldova,… Cei 20 de cursanţi au fost împărţiţi în patru grupe de câte cinci persoane, care s-au rotat la diverse explorări funcţionale, manometrie esofagiană de înaltă rezoluţie, manometrie anorectală de înaltă rezoluţie, , teste funcţionale respiratorii pentru tubul digestiv, manometrie esofagiană cu clasificare Chicago. Ce trebuie reţinut ? Trebuie reţinut faptul că metodele de explorare de motilitate nu sunt atât de răspândite în lume, în România şi mai puţin. Clujul este centrul cel mai activ în această direcţie, avem o reputaţie şi o recunoaştere naţional – internaţională care ne bucură şi ne motivează să mergem mai departe. Când mi s-a propus să preluăm acest curs al Uniunii Europene de Gastroenterologie via Societatea Europeană de Neurogastroenterologie, am acceptat imediat. Mai ales că pentru noi acest curs este o premieră şi, din discuţiile purtate, sperăm să primim finanţare şi pentru ediţiile următoare. Cât priveşte lectorii, am avut un grup de reputate cadre didactice şi îi menţionez pe profesorul dr Radu Ţuţuianu (de la Burgerspital Solothurn, Berna), pe prof. dr. Serhat Bor (Izmir), iniţiatorul de drept al acestor cursuri, apoi profesorii Giuseppe Chiaroni (Verona) şi Edoardo Savarino (Padova), pe prof. dr. Vasile Drug de la Iaşi (preşedintele Societăţii Române de Neurogastroenterologie) şi subsemnatul. Revin la curs şi menţionez din nou, că metodele acestea nu sunt unitar dezvoltate în lume. Lumea cumpără echipamente de endoscopie, de ecografie, dar lumea nu îşi îndreaptă atenţia spre un aparat de explorări funcţionale cu hidrogen. Aşa am ajuns să fim singurii şi cei mai activi din ţară care lucrăm cu un asemnea aparat, de aici şi creşterea adresabilităţii spre Clinica Medicală II. Costurile sunt destul de mari, dar în bună parte sunt suportate de universitate. Universitatea a cărei implicare în organizarea cursului trebuie subliniată”.

Cert este un lucru. Ediţia 2019 a cursului se va desfăşura la… Cluj – Napoca, încă o certificare internaţională a calităţii învăţământului medical superior clujean.

Demostene ŞOFRON