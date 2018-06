A XVIII-a ediție a Festivalului Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi „Come with Us to Dramaland”

Articol scris in Educaţie

Peste 350 de elevi participă, în perioada 8-10 iunie, la Casa Radio din Cluj-Napoca, la cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi „Come with Us to Dramaland”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Asociația Profesorilor de Limba Engleză Cluj, CETA.

În cadrul festivalului vor fi puse în scenă peste 26 de piese de teatru în limba engleză, pe grupe de vârstă: nivel primar, gimnazial și liceal. La secțiunea primar vor concura 3 trupe din județul Cluj, la secțiunea gimnaziu – 13 trupe din Cluj-Napoca, Turda, Vaslui, Negrești-Oaș, Ocna Mureș, Târgu Mureș, Zalău, Arad și Giurgiu, iar la secțiunea liceu – 10 trupe reprezentând licee din Dej, Zalău, Oradea, Sighetu Marmației, Gura Humorului, Cluj-Napoca, Ocna Mureș și Vaslui. Peste 70 de profesori de limba engleză și specialiști în dramaturgie vor face parte din juriul competiției sau vor susține ateliere de lucru tematice.

Manifestarea este înscrisă în Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 al Ministerului Educației Naționale și beneficiază de suportul British Council Cluj, Transylvania College, Colegiului Economic „Iulian Pop”, Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”, Liceului Tehnologic Nr. 1, Liceului Tehnologic „Alexandru Borza” și Colegiului Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca. Scopul festivalului este de a valorifica potențialului artistic al elevilor și de a ajuta la dezvoltarea personalității lor prin activități interpretative. De asemeni, se are în vedere dezvoltarea competențelor lingvistice prin punerea în scenă a unor piese de teatru în limba engleză, dar și creșterea motivației elevilor pentru învățarea acestei limbi prin elemente de pedagogie teatrală, ca instrumente și mijloace specifice educației.

M. T.