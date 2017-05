A scăzut şi producţia şi importul de ţiţei

Articol scris in ECONOMIE

În primul trimestru al acestui an, România a importat o cantitate de ţiţei de 1,65 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 162.600 tep (9%) mai mică faţă de cea importată în aceeaşi perioadă din 2016. Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, producţia de ţiţei a totalizat 858.300 tep, fiind cu 4,8% (43.700 tep) mai mică faţă de cea din perioada similară a anului trecut.

Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, se estimează că producţia de ţiţei îşi va continua tendinţa de scădere lentă între anii 2030 şi 2050, de la 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep). În scenariul de decarbonare, combinat cu preţuri mici ale petrolului, producţia de ţiţei cunoaşte un punct de cotitură în 2035, începând de la care are loc o scădere abruptă către zero.