A început sesiunea!

A venit momentul în care presiunea pusă pe studenţi este destul de mare şi stresul acumulat începe să se strecoare în fiecare dintre noi. Din propria cunoştinţă, pot să spun că anul acesta la Facultatea de Ştiinţe Politice , Administrative şi ale Comunicării sunt examene mai puţine decât anul trecut dar bineînţeles, cu o dificultate mai mare. Pe măsură ce înaintăm, stesul este acelaşi, avem de făcut lucruri mai puţine, dar mai calitative. Am discutat şi cu studenţii de la Litere, care au mărturisit că vor avea un an greu. Materia este mai dificilă, examenele sunt mai multe , iar cei cu dublă specializare ajung si la un număr de doisprezece lucrări scrise pe semestru.

Universitatea Tehnică, după cum bine se ştie este una dintre cele mai dificile, dar totodată interesante şi captivante universităţi din ţară. Aceasta cuprinde nouă facultăţi. Cu siguranţă, un absolvent al acestei facultăţi va avea o meserie în care nu se va plictisi, dar va fi şi extrem de bine plătit. Absolvenţii de politehnică sunt printre cei mai căutaţi pe piaţa muncii şi pot avea locuri de muncă in domenii precum construcţii civile, construcţii de maşini, instalaţii, şi robotică. Un absolvent al politehnicii va deveni inginer de autovehicule rutiere, inginer mecanic, arhitect sau multe altele. Totodată, universitatea are extensii la Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău.

Despre cum este viaţa la “poli”, am discutat cu mai mulţi studenţi de la această universitate. De la ei am aflat că nu este deloc uşor, lucru pe care probabil îl ştiam deja, însă am auzit şi lucruri despre care putem spune cel puţin că ne-au mirat. De obicei, facultatea se ridică la aşteptările studenţilor, totuşi bobocii nu ştiu din timp ce îi aşteaptă odată intraţi pe porţile facultăţii. Aici, profesorii se axează strict pe predarea materiei într-un mod cât mai exact şi precis, vor să scoată ce este mai bun din fiecare student şi se străduiesc să îi facă să exceleze.

La UniversitateaTehnică un student are în medie 7 examene într-o sesiune de examene, acestea fiind doar scrise, fără probe orale. Acesta îşi petrece în medie între una şi trei ore pe zi învăţând, iar sesiunea durează 3 săptămâni.

În medie, la o specializare sunt aproximativ 50 de studenţi într-un an de studiu, acest număr scade însă cu trecerea timpului, fiind ani în care renunţă chiar şi până la 10 studenţi.

În încheiere, bobocilor, sau viitorilor studenţi la Universitatea Tehnică din Cluj, colegii mai mari le recomandă să se înarmeze cu multă răbdare, dedicare şi perseverenţă. Să înceapă să înveţe din timp şi sub nicio formă să nu lase totul pe ultima sută de metri. Această propoziţie este valabilă de fapt pentru toate facultăţile, cu cât învăţaţi mai din timp cu atât o să aveţi de câştigat la examene.

O sesiune uşoară!

Irina Apetrii şi Ambrus Brigitta