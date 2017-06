A fost inaugurată, la Bucureşti, cea mai nouă galerie dedicată elitei artistice contemporane

Articol scris in CULTURA

Sector 1, cel mai nou spaţiu expoziţional din Bucureşti, care se doreşte a fi un reper elocvent în arta contemporană, a fost deschis la finele săptămânii trecute, printr-un vernisaj la care au participat artişti, experţi şi iubitori de artă, precum şi reprezentanţi media.

Aflat în incinta Combinatului Fondului Plastic din Bucureşti, spaţiul în care este amplasată galeria are o istorie bogată, de câteva decenii, şi păstrează elemente din arhitectura iniţială a locului, îmbinând stilul industrial cu cel modern. Sector 1 contribuie astfel la procesul de reinventare a Combinatului Fondului Plastic, care se transformă din ce în ce mai mult într-un centru modern de artă contemporană, găzduind mai multe galerii şi ateliere pentru artişti – informează organizatorii. Pentru noi, clujenii, expoziţia are o semnificaţie deosebită. Intitulată The Exquisite Corpse Drinks the New Wine, prima expoziţie a galeriei Sector 1 reuneşte lucrările semnate de opt artişti contemporani clujeni: Radu Băieş, István Betuker, Norbert Filep, Pavel Grosu, Lucian Popăilă, Marcel Rusu, Alexandra Şerban şi Ioan Sbârciu.

Fenomenul artistic de la Cluj (numit şi Şcoala de la Cluj) este recunoscut şi apreciat la nivel internaţional de mai mulţi ani, acesta fiind prezentat de nenumărate ori în publicaţii precum New York

Times şi Huffington Post. În 2012, Clujul a fost inclus printre cele mai importante şase centre de artă contemporană din întreaga lume de către Muzeul de Artă Contemporană din San Francisco, iar în 2013 în cartea „Art Cities

of the Future: 21st-Century Avant-Gardes”, apărută în Marea Britanie şi SUA.

Expoziţia poate fi vizitată până în 30 iulie 2017, de marţi până sâmbătă, pe Strada Băiculeşti, numărul 29, sector 1, Bucureşti.

Evenimentul de lansare a galeriei a fost organizat cu sprijinul direct al Fratelli Group.

M.B.