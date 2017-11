A fi sau a nu fi… primar

Chişinăul a trecut printr-o nouă „probă de foc”. Lumea capitalei Republicii Moldova şi toată municipalitatea a fost supusă unui test al maturităţii. A fost REFERENDUM! Referendum pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoacă, pus la cale de Partidul Socialiştilor al preşedintelui Igor Dodon ( La ce-i trebuie lui Dodon Chişinăul?! ) şi sprijinit politic de „naşi”-ştii lui Renato Usatîi şi popular-europenii lui Iurie Leancă. Prezenţă ”abilă” la secţia de vot, Zinaida Greceanîi, preşedinte PSRM, a afirmat că oraşul Chişinău „putea fi o bombonică” dacă nu se fura atât de mult din primărie. Off, Zina, Zina, hai mai bine să privim în curtea noastră, apoi o discutăm pe cea a vecinului, ce zici? Ai uitat de „şmecheriile” tale din perioada comunistă? Au declarat boicot referendumului liberalii lui Mihai Ghimpu, PAS-ul Maiei Sandu, Platforma DA a lui Andrei Năstase, comuniştii lui Vladimir Voronin şi PDM-ul lui Vlad Plahotniuc. De altfel, Ghimpu era convins că referendumul va eşua şi afirma că socialiştii ar fi cheltuit 10 milioane de lei( pfff, o nimica toată) : “Unul face referendum în capitală, altul în Orhei, iată unde e miliardul furat”. Parcă a avut gura aurită, pentru că, spre sfârşitul zilei, cu toţii ne-am putut bucura de eşecul socialiştilor. Şi nu că Dorin Chirtoacă ar fi vreun primar model, ci mai degrabă ne-ar „aranja” ca la cârma capitalei să vedem un „rival” al lui Dodon. Amintim că socialiştii (iniţial comunişti) au pierdut lupta pentru Chişinău cu Dorin Chirtoacă în două campanii electorale consecutive, avându-i candidaţi pe Igor Dodon şi Zinaida Greceanîi. Duminică a avut loc a treia confruntare. A fost un fel de… cine pe cine. Dodon vs Chirtoacă. Spre veşnica indignare a domnului preşedinte, „câştigătorul” bătăliei a fost Chirtoacă. Referendumul, potrivit legii, putea fi considerat valabil dacă întrunea o treime sau mai mult din numărul alegătorilor înscrişi în liste, iar revocarea din funcţie a lui Chirtoacă se putea întâmpla dacă împotriva lui votau cel puţin acelaşi număr de alegători care l-au votat primar. În jur de 154 de mii de electori. Doar că, spre surprinderea lor, socialiştii n-au reuşit să aducă numărul minim de votanţi, ceea ce indică clar lipsa de susţinere a socialiştilor în Chişinău. Ideile staliniste ale lui Igor Dodon despre existenţa limbii moldoveneşti l-au bântuit şi în ziua referendumului. Acesta a cerut operatoarei din secţia de votare, care este membră PL şi unionistă (ironia sorţii ), un buletin de vot în limba moldovenească, iar tânăra l-a pus la punct pe şeful statului, spunându-i că sunt doar în română. După aflarea rezultatul final, cine credeţi că a iesit vinovat, în opinia socialiştilor, de eşuarea referendumului? Exact, Maia Sandu! Au găsit ţapul ispăşitor, aşa că vor putea dormi liniştiţi noaptea, ce mai contează 48 000 de euro aruncaţi pe apa sâmbetei.

