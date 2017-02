50 de concurenţi pentru titlul „Antreprenorul anului”

Din cei 60 de antreprenori înscriși în concurs, 50 au rămas în competiția finală pentru desemnarea din cadrul ediției 2016 – EY Entrepreneur Of The Year România. Ei concurează pentru titlurile „EY Entrepreneur Of The Year”, “Emerging Entrepreneur Of The Year” și “Social Entrepreneur Of The Year 2016”. Câștigătorul din acest an al premiului „EY Entrepreneur Of The Year” va reprezenta România la finala mondială a competiției, care va avea loc la Monte Carlo în iunie 2017, unde va concura alături de antreprenori din întreaga lume pentru titlul „EY World Entrepreneur Of The Year”.

Pentru selectarea câştigătorilor, juriul a examinat fiecare aplicaţie pe baza a şase criterii: spiritul antreprenorial, performanţa financiară, direcţia strategică, impactul asupra comunităţii, capacitatea de inovare şi integritatea personală. Companiile înscrise în concurs acoperă sectoare variate, de la industria alimentară și producția de biciclete, până la expertiză IT, servicii medicale şi publishing. Companiile din care provin antreprenorii rămași în concurs totalizează venituri de 535 milioane euro, au 8.000 de angajați și un număr mediu de 180 de angajați în 2015.

“Conform Barometrului antreprenoriatului românesc realizat de EY anul trecut (…) percepția societății asupra antreprenoriatului a evoluat pozitiv în ultimii trei ani. Competiția Antreprenorul Anului sărbătorește inventivitatea și forța spiritului antreprenorial și ajută, an de an, la îmbunătățirea percepției publicului din România față de antreprenori.” apreciază Alexandru Lupea, Assurance Partner și Strategic Growth Markets Leader, EY România.

„EY Entrepreneur of The Year” se organizează de peste 30 de ani, în 145 de oraşe din 60 de ţări şi premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc afacerile, puterea de a inova, integritatea personală şi pentru impactul pozitiv asupra comunităţii.

V.D.