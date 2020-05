37.5! Adio examen. Ce vă spune febra psihogenă?

Articol scris in EDITORIAL

Săptămâna recent încheiată a fost, prin prisma evenimentelor derulate, una amestecată, generatoare de ‚n’ teme.

Mă gândeam să scriu despre scandaloasele numiri în funcţii cheie ale unor persoane care nu au nicio legătură cu domeniile în care au fost angajate. Mă refer la chelner/şef de sală numit manager la Spitalul Orăşenesc din Câmpeni, mă gândeam şi la un patron de păcănele numit director la CAS Argeş şi nu în ultimul rând, mă gândeam la o patroană de firmă numită de Orban secretar de stat la cancelaria Primului Ministru. Mă gândeam apoi să scriu despre infractorii diasporei recent reveniţi pe pământul natal şi atitudinea lor sfidătoare faţă de autorităţi, plus lipsa de reacţie a celor din urmă. Este ceva să îmbraci uniformele Poliţiei, să ameninţi şi nimeni să nu ia atitudine. Cazurile s-au înmulţit şi odată cu ele, se duce pe apa sâmbetei şi încrederea în autorităţile statului. Mă gândeam să scriu despre arta manipulării, în care Dincă este un maestru în sensul adevărat al cuvântului. După cum decurg evenimentele, înclin să cred că dispariţia Alexandrei şi a Luizei nu va fi niciodată elucidată. Sunt prea multe VIP-uri implicate. Dincă preia din jocul de şah rolul ‚Nebunului’, rol foarte, foarte bine jucat, aşa că adio rezolvare de caz. Cazul Caracal va rămâne o pată neagră pe obrazul justiţiei române. Ceva îmi spune, reiau ideea, că sunt multe vârfuri implicate în soarta celor două fete dispărute şi nu este exclus ca drumurile să ducă şi spre soldaţii şi ofiţerii bazei de la Deveselu. După cum nu este exclus ca interlopii locali să-i aibă la mână pe mulţi dintre potentaţii locali (poliţişti, procurori, avocaţi, judecători…). Iţele sunt încurcate şi Dincă are grijă să le încurce şi mai mult. Nu în ultimul rând, mă gândeam să scriu despre cazurile de deces cauzate de C19. Avem peste 1100 de decese. Câte sunt cauzate de C19? Veştile nu sunt deloc încurajatoare, mai ales că mulţi aparţinători au fost puşi să semneze certificate de deces cauzate de… C19, unele plătite în lei, altele în euro, sume destul de consistente. Şi nimeni nu se sesizează, chiar nu interesează pe nimeni. Mă întreb doar de ce această lipsă de interes. Cine are de câştigat din aceste certificate de deces neconfirmate prin autopsii? Vedeţi câte semne de întrebare rămân fără răspunsuri. Şi mai am o întrebare, de ce sunt păstrate în standby spitalele pregătite pentru cei infectaţi cu C19, bolnavii fiind privaţi de servicii medicale. O altă problemă care rămâne fără răspunsuri. Ne-am obişnuit cu tăcerea, cu lipsa de reacţie a autorităţilor.

Toate cele expuse au o singură mare consecinţă, încrederea tot mai scăzută în stat, în oamenii statului, în autorităţi.

Ajung la tema centrală, ce ţine de apropierea examenelor de evaluare naţională, respectiv bacalaureat. Una dintre măsurile adoptate vizează măsurarea temperaturii la intrarea în sala de examen. Temperatura ideală pentru a intra şi susţine examenul este sub 37 de grade. Dar ce se va întâmpla cu cei care vor avea 37.4? Sau 37.7? Vă spun eu, adio examen. Cu motivarea examinatorilor că au fost respectate toate procedurile de desfăşurare a examenului în bune condiţii. Numai că… Se uită uşor câteva lucruri. Se uită de exemplu că febra poate avea şi alte cauze, nu neapărat medicale. Astfel, stresul cronic afectează producţia de serotomină. Or, când acest hormon nu mai este secretat corespunzător, apare un disconfort al corpului, printre care şi…febra. Febra mai poate să apară şi în urma administrării unor medicamente antistres. Sezonul cald poate veni la pachet cu multe neplăceri, printre care se numără şi febra. Sfărșitul școlii și eventuala pregătire pentru examene înseamnă obiceiuri schimbate, rutină dată peste cap și, implicit, stres din belșug, febră nu în cele din urmă. Şi ajung la o noţiune care trebuie bine încetăţenită de cei din comisiile de examene, febra psihogenă. Este vorba despre o problemă psihosomatică legată de stres, care se manifestă prin creșterea temperaturii corporale, fiind cauzată de expunerea la evenimente de natură emoțională sau de stresul cronic. Unii tineri sunt mai temperamentali şi atunci putem vorbi despre temperatură ridicată din nervi. Şi mă opresc aici. Am pus în discuţie aceste lucruri pentru a nu ne trezi cu elevi respinşi de la examene (evaluarea naţională, bacalaureat) pe motivul unui 37.5, care nu indică deloc vreo boală, în nici un caz infectarea cu C19. Cam atâtea am avut să vă supun atenţiei.