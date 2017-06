2017 – anul recordurilor la TIFF

Articol scris in CULTURA

Început şi încheiat cu proiecţii sold out, Festivalul Internaţional de Film Transilvania a bifat noi recorduri în istoria sa de 16 ediţii. Pentru a urmări cele 225 de filme din 53 de ţări, spectatorii au achiziţionat peste 90.000 de bilete, cu aproape 14% mai multe decât la ediţia anterioară. De o creştere importantă au avut parte şi vânzările online, 38.9% din totalul de bilete fiind cumpărate astfel, cu 13.72% mai mult decât în 2016. Numărul total de participanţi – incluzându-i pe cei prezenţi la proiecţiile gratuite în aer liber, workshop-uri, lansări, expoziţii, dezbateri – se ridică la 130.000. Peste 1200 de invitaţi români şi străini au sosit la Cluj-Napoca în cele zece zile de festival.

Recordul absolut pentru o singură proiecţie, în toată istoria festivalului, e deţinut de Afacerea Pigot, proiectat în Piaţa Unirii în prezenţa lui Alain Delon, pentru care s-au vândut 3.312 bilete. Deschiderea festivalului, cu Regele Belgiei, a fost şi ea marcată de un număr record de participanţi, peste 3000. De asemenea, Castelul Banffy de la Bonţida a găzduit peste 2000 de spectatori la Cine-concertul Metropolis, un record pentru evenimentul Week-end la Castel. În topul celor mai vizionate filme se află şi Povestea iubirii (3000 de bilete), Nebune de fericire şi Dumnezeu să ne ierte, filmul de închidere, ambele cu mai mult de 2000 de spectatori în Piaţa Unirii.

Numărul de evenimente sold out a înregistrat un nou record: pentru 27 de proiecţii şi evenimente speciale, biletele s-au epuizat rapid. Printre acestea, sesiunile din Doom Room – instalaţia din cadrul InfiniTIFF, cine-concertele din biserici, evenimentele gastronomice din Film Food, câştigătorul Ursului de Aur, Despre trup şi suflet, şi Regii manelelor. Filmele româneşti au umplut şi ele sălile: premiera mondială Breaking News (r. Iulia Rugină), documentarul Planeta Petrila (r. Andrei Dăscălescu) şi Inimi cicatrizate (r. Radu Jude), câştigătorul Premiului Zilele Filmului Românesc pentru Lungmetraj. În ultima zi de festival, „bătălia” s-a dat pe filmele câştigătoare, pentru care locurile s-au epuizat imediat: Familia mea fericită (Trofeul Transilvania), Piatră pe inimă (Premiul pentru regie, Premiul Publicului) şi Tărâmul binecuvântat (Premiul special al juriului).

O selecţie de filme, inclusiv dintre cele premiate, poate fi văzută între 15 şi 18 iunie la Cinema Elvire Popesco, la TIFF Bucureşti. Programul complet: http://tiff.ro/tiff-bucuresti/program

TIFF 2017 a avut succes şi în online. Aplicaţia mobile TIFF2017 a avut peste 12.000 de utilizatori activi, o creştere de 180% faţă de anul anterior. Site-ul www.tiff.ro, actualizat în permanenţă înainte şi în timpul festivalului, a fost vizitat de 82.889 de utilizatori, aproape dublu faţă de 2016, înregistrând 1.012.158 de afişări. Blogul oficial blog.tiff.ro a avut peste 22.699 de afişări în perioada festivalului, 74,4% dintre cei care l-au accesat fiind utilizatori noi. Pagina de Facebook TransilvaniaIFF a transmis live imagini de la sosirea invitaţilor la Gala de închidere, 54.634 de oameni urmărind momentele de pe covorul roşu, reach-ul organic atingând cifra de 381.744. Clipurile postate pentru această ediţie au depăşit 1,8 milioane de vizualizări pe Facebook, albumul foto de la deschiderea TIFF a fost văzut de 116.227 de ori, iar imaginile de la întâlnirea lui Alain Delon cu fanii din Piaţa Unirii au generat cele mai multe reacţii, comentarii şi share-uri.

De buna desfăşurare a evenimentelor s-au asigurat anul acesta circa 400 de voluntari cu vârste cuprinse între 15 şi 43 de ani. Unii dintre ei au venit chiar de peste hotare pentru a face parte din echipă. Alături de românii sosiţi de la mulţi kilometri distanţă, s-au implicat în festival voluntari din Franţa, Italia, Lituania, Marea Britanie, Moldova şi Spania. 50 dintre aceştia au fost nominalizaţi la titlul de Voluntarul Anului, iar 9 dintre ei vor avea şansa de a lucra la festivaluri partenere.

Celebrul Alain Delon, distins cu Premiul pentru întreaga carieră, a fost impresionat de primirea din partea fanilor, în Piaţa Unirii: ,,Am văzut 3.500 de oameni într-o piaţă. Nu sunt generalul de Gaulle, nu sunt preşedintele Republicii. Este impresionant. Mi-a făcut plăcere’’. Şi Armand Assante s-a declarat încântat de atmosferă. „Clujul a crescut grozav de mult. La fel şi TIFF-ul. Când am fost prima dată, festivalul era foarte mic, dar acum s-a transformat într-unul de mare amploare. Cât despre oraş, se vede că cineva a investit serios. S-a extins mult. Nu ştiu detalii, dar văd cu ochii mei această schimbare şi cred că va continua să crească”, a subliniat actorul, prezent la premiera mondială The Wanderers (r. Dragoş Buliga).

Un mare admirator al cinema-ului românesc, criticul de film Geoff Andrew, membru al juriului Competiţiei, încântat şi de selecţia din acest an, a precizat că „Cinema-ul românesc este unul dintre cele mai interesante din lume. Uneori ţările trec printr-o perioadă bună, însă în ultimul deceniu sau poate şi mai bine, România a făcut filme extraordinare cu resurse puţine’’. O altă prezenţă importantă în juriu, actriţa Clotilde Courau a fost la fel de impresionată: „TIFF este foarte bun pentru oraş prin faptul că deschide multe oportunităţi pentru cineaşti. Festivalurile se organizează şi în acest scop. Mi-ar plăcea să vin în Cluj, să stau şase-şapte săptămâni, să stau la discuţii cu regizori, cu studenţi de la cinematografie şi să facem planuri. Cu siguranţă ar da roade toate aceste întâlniri”. O altă premieră în istoria TIFF este faptul că Eurimages, Fondul Consiliului Europei pentru co-producţii, a acordat Eurimages Co-production Development Award, în valoare de 20.000 de euro, în cadrul programului Transilvania Pitch Stop.