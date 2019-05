12 meciuri pentru un loc la “masa bogaţilor”

Articol scris in EDITORIAL

Play-off-ul Ligii 1 s-a terminat aseară, dar echipele care vor reprezenta România în cupele europene n-au o pauză prea lungă, fiindcă îşi vor începe devreme aventura în ediţia 2019/2020 a cupelor europene. Să sperăm, deşi nu sunt prea optimist din acest punct de vedere, că nu şi-o vor încheia prematur, aşa cum s-a întâmplat în sezonul precedent. FCSB – CFR Cluj nu s-a jucat cu titlul pe masă, întrucât acesta a ajuns etapa trecută în vitrina feroviarilor, după victoria cu CSU Craiova. Prin urmare, meciul de pe Naţional Arena, urmărit de numai 3000 de spectatori, s-a jucat mai mult de nevoie decât de voie şi a fost câştigat de gazde cu 1-0, aceasta fiind prima şi singura înfrângere a CFR-ului în play-off. Care s-a încheiat oficial luni seară, cu meciul Astra Giurgiu – Sepsi Sf. Gheorghe, ce nu a mai influenţat clasamentul, cele două terminând sezonul pe locurile cinci şi şase în această ordine. Cu un singur punct în zece etape, Sepsi Sf. Gheorghe a pozat în „cenuşăreasa” play-off-ului, ca să moară de oftică vreo trei echipe din play-out, care se laudă în târg că ar fi făcut mai mult.

Învingătoare pe „Ion Oblemenco”, Viitorul Constanţa a obţinut nu doar medaliile de bronz la ultima strigare, ci şi locul în Europa League, motiv de frustrare pentru olteni, care s-au bătut la titlu, dar nu suficient de convingător. Ironia sorţii face că CSU Craiova depinde de Viitorul Constanţa pentru a juca în cupele europene, în sensul în care echipa lui Hagi trebuie să câştige Cupa României, blocând Astra Giurgiu.

Pe parcursul play-off-ului, doi antrenori au fost demişi: Devis Mangia de la CSU Craiova şi Eugen Neagoe de la Sepsi Sf. Gheorghe. La finalul acestuia, FCSB a rămas fără antrenor, meciul cu CFR fiind ultimul pentru Mihai Teja în calitate de angajat al vice-campioanei. România va avea patru echipe în ediţia 2019/2020 a cupelor europene. În ciuda rezultatelor slabe de la ultima participare a reprezentantelor noastre în cupele europene, numărul a rămas acelaşi, însă repartizarea lor este diferită. Dacă în sezonul 2018/2019, România figura pe locul 17 în clasamentul coeficienţilor UEFA, ţara noastră va aborda următoarea ediţie a cupelor europene de pe locul 20. Acest lucru înseamnă că ne afundăm tot mai mult în tururile preliminare. Concret, am mai scris că CFR Cluj, în calitate de campioană a României, va intra în Liga Campionilor încă din primul tur preliminar, iar pentru a ajunge în faza grupelor trebuie să promoveze trei tururi preliminare şi un play-off, ceea ce înseamnă 12 partide, pe care ar urma să le joace între 9 sau 10 iulie şi 27 sau 28 august. Cu alte cuvinte, CFR ar urma să joace mai multe meciuri decât sunt cuprinse în play-off-ul Ligii 1.

Luaţi în calcul că faza grupelor Champions League începe la toamnă, pe 18 septembrie, dar CFR intră în competiţie încă din vară, iar primul meci îl va disputa, aşa cum am arătat, pe 9 sau 10 iulie. CFR a ajuns în situaţia în care are un coeficient mai slab decât campioana Maltei, fapt pentru care nu va fi cap de serie în nici unul din tururile preliminare. Totuşi, să nu excludem din ecuaţie norocul, iar dacă acesta le va face cu ochiul feroviarilor, campioana poate juca cu Floriana La Valetta, The New Saints sau Suduva în primul tur preliminar. Dar lucrurile se complică în turul al doilea preliminar, în care intră formaţii mult mai puternice, pe care CFR nu le poate concura din nici un punct de vedere.

FCSB şi Viitorul Constanţa vor evolua în Europa League şi îşi vor începe aventura încă din primul tur preliminar, urmând să dispute primul meci oficial pe 11 iulie. Echipa lui Hagi poate evita primul tur preliminar dacă se impune în finala Cupei României şi astfel ar intra în competiţie ceva mai târziu, pe 25 iulie. FCSB a rămas singura echipă autohtonă cu un coeficient UEFA decent, ceea ce îi oferă statutul de cap de serie cel puţin în primul tur preliminar. A treia reprezentantă a României în Europa League se va alege dintre Astra Giurgiu şi CSU Craiova. Chiar atât de jos am ajuns. Nu mai este o întrebare, ci o constatare. Ne place sau nu, e musai s-o acceptăm.