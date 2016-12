10 ani de la deschiderea American Corner Cluj-Napoca la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a organizat în perioada 12-16 decembrie 2016 o serie de evenimente dedicate aniversării a 10 ani de la deschiderea American Corner Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Programul evenimentelor a inclus seminarii, concerte de muzică pop şi rock, muzică populară, recital de jazz, spectacole de teatru, expoziţii, prezentări, ateliere de lucru. Adjunctul Şefului Misiunii Diplomatice a Statelor Unite în România, Dean Thompson, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Vákár István, au onorat cu prezenţa săptămâna aniversară.

Seminariile au fost susţinute de conf. univ. dr. Gabriel Gherasim, lector univ. dr. Raluca Moldovan, lector univ. dr. Şerban Văetişi, lector univ. dr. Vlad Mureşan şi studenţi de la Departamentul de Studii Americane al Facultăţii de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai”, dr. Raul Dăncuţă şi studenţi de la Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, lector univ. dr. Mihai Lisei şi studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a Universităţii „Babeş-Bolyai”, dr. Carmen Ţâgşorean, de la Centrul de Cooperări Internaţionale al Universităţii „Babeş-Bolyai” şi Cristiana Moldovan, de la Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Temele dezbătute în cadrul seminariilor au fost diverse, de la „Black Sea Security”, „Relaţia SUA – Uniunea Europeană şi România”, „Războiul împotriva terorismului în filmul american”, „Oraşul american”, „Libertate şi religie în SUA”, „A fost odată în America. Ipostaze ale jurnalismului american (1918-1947)”, până la „Principalele curente ale istoriei clasice a jazzului”. Acestora li s-au alăturat prezentările „Modelul Heifer International”, susţinută de Cristina Ciotlăuş şi Flavia Mureşan de la Fundaţia „Open Fields” pentru bibliotecari din bibliotecile publice din judeţul Cluj, ce a oferit informaţii utile comunităţilor rurale şi „Gender in the U.S.”, susţinută de dr. Melanie Shoffner, lector Fulbright la Facultatea Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”. „Come with Us to Dramaland” a reunit elevi participanţi la festivalul naţional de teatru cu acelaşi nume de la „Transylvania College” şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, coordonaţi de prof. Delia Filipescu şi prof. Dan Leonard, ce au interpretat „The Night before Christmas”, de Clement Clarke Moore şi „School of Fear”, o adaptare după Gitty Daneshvari. În continuarea spectacolelor de teatru, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj a susţinut un concert folcloric, cu unele dintre cele mai cunoscute colinde româneşti. Invitatul special Dudu Isabel, renumită voce a muzicii rock clujene postdecembriste, Katia Cărbune de la „Transylvania College”, câştigătoarea Festivalului de Muzică „School Idol” 2016 şi Adela Czegeni de la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia”, finalistă la „Mamaia copiilor” 2016, au încântat publicul la concertul de muzică pop şi rock, de apreciere bucurându-se şi recitalul de jazz susţinut de Cristian Ciceu după seminarul dedicat istoriei acestui gen muzical.

Discuţiile Adjunctului Şefului Misiunii Diplomatice a Statelor Unite în România, Dean Thompson, cu elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Şincai” participanţi la cursul „Notions of U.S. Culture and Civilization”, cu prof. Smaranda Graur, directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Şincai” şi cu iniţiatoarea cursului, prof. Ioana Gânscă, precum şi cu studenţi şi profesori de la Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi de la Departamentul de Studii Americane al Facultăţii de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai”, în cadrul seminarului „Black Sea Security”, au constituit momente aparte ale evenimentelor.

„Native American Art: An Ink Perspective”, expoziţia de desen al cărei vernisaj a avut loc în cadrul săptămânii aniversare, a fost creată special de bibliotecara Delia Chira pentru acest moment, exprimând grafic un omagiu adus populaţiilor native din America de Nord. Tot cu această ocazie, la Compartimentul Colecţii speciale, memorie şi cunoaştere locală din cadrul bibliotecii a fost realizată expoziţia „Deschiderea Centrului Cultural Român la New York, 1992”, cu documente din fondul de arhivă Liviu Petrescu.

Săptămâna aniversară a mai inclus atelierele de lucru „Create Your Own Superhero”, coordonat de graficianul Adrian Barbu şi dedicat super-eroilor americani de bandă desenată şi „An American Christmas”, la care au participat elevi şi profesori de la Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”, şi o întâlnire a „Reading Club”, un club de lectură în limba engleză pentru începători coordonat voluntar de prof. Paula Măhălean, la care au participat elevi de la Şcoala Gimnazială „Horea”.

American Corner Cluj-Napoca din cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj vă aşteaptă în continuare, la etajul 5 vest al sediului central al bibliotecii din Calea Dorobanţilor nr. 104, cu o gamă largă de documente în limba engleză accesibile împrumutului la domiciliu şi consultării pe loc, acces internet, internet wireless, locuri de studiu, prezentări susţinute de experţi români şi americani, „Children’s Corner”, „Storytelling Hour” (pentru preşcolari, în fiecare miercuri, de la ora 17.00), vizionări de filme, ateliere şi cluburi („Reading Club” – club de lectură în limba engleză pentru începători, „e-Graphic Club” – atelier de grafică pentru copii şi tineri, „Shorts Club” – club de vizionare şi dezbatere de scurtmetraje, în limba engleză, „English Conversation Club” – club de conversaţie în limba engleză pentru adulţi începători, „Board Games Club” – club de jocuri de societate, în limba engleză), videoconferinţe, expoziţii, concursuri, informaţii referitoare la cultura şi civilizaţia americană.

Georgeta Dodu

Cătălina Marincaş

Cristina Vidruţiu