Ştiri • Informaţii

‘BEST OF VIENNA’ cu Johann Strauss Ensemble şi Russel McGregor

14 decembrie, Teatrul Naţional Cluj – Napoca, 19. 00

Johann Strauss Ensemble, condusă de dirijorul Russel McGregor (de aproape 20 de ani este concertmaestru şi dirijor al orchestrei Palatului Schöbrunn), revine în ţara noastră cu un program muzical antrenant, plin de vivacitate în cadrul unui nou turneu naţional, sugestiv intitulat ”BEST OF VIENNA”.

Iubitorii de muzică clasică vor poposi timp de două ore în atmosfera sclipitoare a balului vienez specific finalului de an, pe ritmul celor mai frumoase compoziţii muzicale, pornind de la valsuri, sau marşuri şi ajungând la polci, scrise de compozitorii dinastiei Strauss şi contemporanilor acesteia.

Simbolul de referinţă al balului vienez, celebrul vals ”Dunărea Albastră” împlineşte 150 de ani. În acest context istoric, cea mai populară compoziţie muzicală a lumii va prinde viaţă şi în concertele ”Best of Vienna” din acest an. Aşa cum ne-am obişnuit, acurateţea interpretării, sunetele fine şi pure, spiritul jovial al muzicenilor Johann Strauss Ensemble, ating sufletul şi aprind dorinţa spectatorilor de a se ridica şi de a dansa în paşi de vals.

Respectând tradiţia concertelor Strauss din secolul XIX, maestrul Russell McGregor dirijează în stilul Stehgeiger, adică din poziţia de solist. Vioara la care cântă a fost fabricată în urmă cu 320 de ani (în anul 1697) de către Carlo Giuseppe Testore, aceasta fiind “sora mai mică” a celebrei viole a lui Wolfgang Amadeus Mozart.

Istoria orchestrei Johann Strauss Ensemble începe în anul 1985, când a fost fondată de către membri ai Bruckner Orchester din Linz. Grupul lucrează de atunci fără întrerupere la perfecţionarea sunetului şi stilului, adăugând piese noi şi inovatoare repertoriului standard. Orchestra îi datorează o mare parte din evoluţia profesională violonistului şi dirijorului Russell McGregor, care s-a alăturat ansamblului în anul 2004.

‘Risk’ la Cinemateca TIFF. Film nominalizat la Golden Eye – Cannes 2016!

Cinemateca TIFF,

Bulevardul Eroilor 51, 20. 00

Cel mai recent documentar al Laurei Poitras, „Risk” vorbeşte despre putere, trădare, adevăr şi sacrificiu, totul construit în jurul personajului principal Julian Assange. Documentarul a fost filmat pe perioada a 6 ani, începând de la momentul din 2010 când WikiLeaks făcea publică înregistrarea video din Irak în care soldaţi americani împuşcau mai mulţi civili, inclusiv doi reporteri Reuters.

Risk” spune nu doar povestea lui Assange ci ilustrează modul în care dezvăluirile WikiLeaks au dat o nouă abordare în jurnalismul internaţional, făcând posibile apariţia unor noi anchete precum cele pornite de Chelsea Manning sau Edward Snowden sau, mai recent, Panama Papers.

Laura Poitras este câştigătoarea premiului Oscar pentru cel mai bun documentar cu „CitizenFour” (2015), cea de-a treia parte din trilogia post 9/11 pe care regizoarea a realizat-o. Cariera ei de regizor este completată de o activitate jurnalistică foarte bogată, Poitras fiind membră şi în board-ul fundaţiei Freedom of the Press , şi de cea de artistă. În plus, Laura Poitras a obţinut numeroase premii şi nominalizări pentru peliculele Risk (nominalizare la Golden Eye Cannes 2016), The Oath, Flag Wars, Field of Vision, My Country. My Country.

Spectacolul “Spărgătorul de nuci” reprogramat pentru duminică, 17 decembrie

Din respect pentru doliul naţional decretat în onoarea Majestăţii Sale Defuncte Regele Mihai I al României, spectacolul de balet cu Spărgătorul de nuci, iniţial programat pe scena Operei Naţionale Române din Cluj – Napoca, vineri, 15 decembrie, a fost reprogramat pentru duminică, 17 decembrie, 11. 00.

Grupaj realizat de

Demostene ŞOFRON